最新民調 蔡總統聲望37.6％ 去年520以來第二低

台灣民意基金會20日發表最新民調，蔡總統聲望37.6％。(潘維庭攝)

台灣民意基金會20日發表最新民調，蔡英文總統聲望37.6%、不贊同程度42.5%，贊同程度較上月下降3.8個百分點，僅高於2017年1月，蔡總統二月聲望枯木逢春，擺脫民意支持度一路下滑的長期困境，頗有一躍而起之勢，奈何後繼乏力，最新民調創自去年520就職以來的第二低紀錄。

該基金會董事長游盈隆認為，可能與社會各界對「一例一休」政策反彈、司法改革國是會議啟動、年金改革主要方案 （6年解決18趴軍公教優惠利息、16年解決所得替代率過高問題）未獲社會強烈共鳴、同性婚姻合法化憲法法庭開議日逼近，挺同反同陣營焦慮，對執政黨立場為何疑慮日深、兩岸關係緊繃等因素有關。

兩岸關係上，該報告特別指出，近期逢中共兩會期間、台灣發生疑似共諜案、美軍在南韓部署薩德系統等事件牽連，另外，兩岸政府高層人員放話、頻生口角，顯示兩岸有緊繃現象。

游盈隆表示，關於蔡英文的總統聲望（贊不贊同她處理國家大事的方式，包含重要人事安排與政策），最新民意顯示，7.4%非常贊同、30.2%還算贊同、30.6%不太贊同、11.9%一點也不贊同，19.9%沒意見、不知道或拒答，近兩成的人沒意見，顯示因困惑而持觀望態度的人愈來愈多。

關於林全內閣的施政滿意度，最新民意顯示，3.2%非常滿意、28.7%還算滿意、34.6%不太滿意，14.8%非常不滿意，18.8%沒意見、不知道或拒答。

該調查由台灣民意基金會游盈隆負責問卷設計、研究判讀，山水民意研究公司抽樣設計，訪談期間為3月13、14兩天，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1185人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.85個百分點。

(旺報)