放下身段賺到上億房產 沈玉琳曝陪吃價18萬
沈玉琳從製作人轉戰藝人表現亮眼，月入百萬的他，不但賺到3棟上億房產，還曝光飯局價行情，曾應邀陪吃陪喝，一晚進帳18萬元，之所以這麼拼，都是為了讓老婆芽芽、女兒過更好生活。
49歲的沈玉琳秉持「錢來就幹」原則，去年還登上尾牙王，據《蘋果日報》報導，他在當製作人時，是他事業最高峰，但成名快也跌的快，後因電視圈不景氣，他背負3千萬元債務，不得以賣掉房子還債，讓他對芽芽相當愧疚，「我撐3個月才跟她講實話」。
賣房後還剩下1千多萬債款，他放下身段當起通告藝人，還自薦上節目，卻被打槍「男的要帥，女的要美」，直到《王牌大賤諜》給他機會，加上在《國光幫幫忙》和《康熙來了》的「荒謬」節目效果，讓他開始走紅。
他還曾1年錄到100個節目，不管什麼節目連購物台賣壯陽藥都接，連飯局也去，他證實自己有飯局價，有薑母鴨店開幕，開6萬請他去陪對方唱歌2小時，還有應邀到宜蘭陪吃，一晚進帳18萬，「我以為去剪綵，但原來是去跟他們家人吃飯，但我也滿開心的，有說有笑又有錢賺」。
雖然荷包滿滿，但他坦言曾歷經掙扎，曾覺得彆扭和丟臉，還有朋友問他為何要作賤自己？但現在已漸釋懷，也不想再當回製作人。
(中時電子報)
關鍵字：沈玉琳
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