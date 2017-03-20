工作生活壓力大，20％國人夜夜難眠

烏日林新醫院醫師指出，根據統計國人睡眠障礙盛行率高達20％。（馮惠宜攝）

睡不好，果真是百病之源；一名51歲男子飽受頭痛、肩頸痠痛苦腦，求助神經內科醫師才發現病根竟是失眠；烏日林新醫院神經內科王建瑋主任表示，根據統計國內失眠盛行率高達20％，但很多人並不知道自己其實有睡眠障礙，常常以頭暈、頭痛、肩頸痠痛、胸悶心悸、日間嗜睡疲勞、甚至血壓居高不下來求診，才發現全都是因睡眠障礙引起。

王建瑋說，這名男子求診時一開始想解決頭痛、肩頸痠痛的問題，但問診過程中發現他是個容易緊張焦慮且工作壓力較大的人，數年來他每天都會喝超過100cc的威士忌，選擇用酒精來放鬆，達到好入眠的效果。

但其實臨床上顯示長期飲酒者多半有情緒及睡眠障礙，也會使原本的睡眠障礙更加惡化，很多人都以為喝酒可以助眠，但長期暴露酒精反而會影響到睡眠的質量。

王建瑋表示，許多人對安眠藥相當恐懼，很怕一吃就上癮，但其實睡不好比藥物副作用還嚴重，如果長期不當使用安眠藥，自行增加藥量，而未找出失眠原因、對失眠恐慌，才容易導致心理依賴而越吃越重，反之，如果引導病人了解失眠的原因及教導其睡眠衛生的改善、生活習慣的改變，安眠藥的劑量是可以越吃越少的！

另外，藉酒助眠只會引起反效果，很多以酒精助眠或習慣性飲酒者都是一開始喝一小杯就能立即進入夢鄉，但當身體習慣酒精的作用，產生生理性依賴後，停止喝酒就會出現戒斷症狀，這時候就必須喝更多的酒才能達到相同的睡眠品質，若有這樣的症狀就必須盡快就醫治療，以免酒精帶來的副作用造成不可逆的身體傷害！

王建瑋指出，其實很多人並不知道自己其實有睡眠障礙，常常見到許多病人因為頭暈、頭痛、肩頸痠痛、局部發麻、胸悶心悸、日間嗜睡疲勞、甚至血壓居高不下來求診，通常這類型病人狀況時好時壞，常常會反覆就醫，直到來到神經內科門診，醫師了解各方面的狀況後，才發現病患有潛在睡眠障礙的問題。

為什麼失眠會引起頭痛、頭暈等等問題呢？由於人們處在深層睡眠階段時，大腦會開始清除腦中堆積的廢物，全身肌肉處於放鬆狀態，如果睡眠品質差或睡得少，就會導致腦部廢物累積、出現疲勞、健忘的問題，再加上全身肌肉沒有真正放鬆，也會出現肌肉痠痛的問題，產生一連串的連鎖效應。

(中時)