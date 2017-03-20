陽岱鋼舊傷復發 歸隊日期不明
本季簽下大約轉戰讀賣巨人，才剛準備大顯身手的陽岱鋼，卻自2月起就因下半身緊繃，至今都還未在一軍亮相過，前天好不容易在二軍出賽，昨繼續出賽，卻僅打一個打席就退場，日媒20日隨即捎來不好的消息，指出陽岱鋼再度因下半身緊繃，不僅暫緩向一軍報到，31日開幕戰也很可能缺席。
年屆30歲的陽岱鋼去年加盟巨人，被期待能補強巨人疲弱的外野戰力；未料，他在2月初訓練到一半就突然離場，隨後就因下半身緊繃展開復健。原本看陽岱鋼恢復良好，巨人球團計畫昨日賽後，狀況良好就讓他與一軍會合，如今一切計畫生變，巨人總教練高橋由伸也已證實陽岱鋼不會報到的消息。
陽岱鋼今天回歸練習，也很謹慎的完成訓練，同時表示打算一切調整好再上一軍，不能操之過急，但會盡快讓傷勢復原。至於何時才讓他歸隊？巨人首席教練村田真一指出，得等陽岱鋼可以在二軍完整打完一場比賽後，才會考慮讓他重返一軍。話雖如此，眼看巨人如今熱身賽墊底，若是持續這樣的表現，陽岱鋼恐怕更得加緊腳步了！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。