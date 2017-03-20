陽岱鋼舊傷復發 歸隊日期不明

陽岱鋼下半身緊繃的舊傷復發，歸隊行程暫緩。(截自日本雅虎體育)

本季簽下大約轉戰讀賣巨人，才剛準備大顯身手的陽岱鋼，卻自2月起就因下半身緊繃，至今都還未在一軍亮相過，前天好不容易在二軍出賽，昨繼續出賽，卻僅打一個打席就退場，日媒20日隨即捎來不好的消息，指出陽岱鋼再度因下半身緊繃，不僅暫緩向一軍報到，31日開幕戰也很可能缺席。

年屆30歲的陽岱鋼去年加盟巨人，被期待能補強巨人疲弱的外野戰力；未料，他在2月初訓練到一半就突然離場，隨後就因下半身緊繃展開復健。原本看陽岱鋼恢復良好，巨人球團計畫昨日賽後，狀況良好就讓他與一軍會合，如今一切計畫生變，巨人總教練高橋由伸也已證實陽岱鋼不會報到的消息。

陽岱鋼今天回歸練習，也很謹慎的完成訓練，同時表示打算一切調整好再上一軍，不能操之過急，但會盡快讓傷勢復原。至於何時才讓他歸隊？巨人首席教練村田真一指出，得等陽岱鋼可以在二軍完整打完一場比賽後，才會考慮讓他重返一軍。話雖如此，眼看巨人如今熱身賽墊底，若是持續這樣的表現，陽岱鋼恐怕更得加緊腳步了！

(中時電子報)