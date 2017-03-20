台股衝萬點 李瑞倉：經濟回溫股市正面
台股來到9900點附近，國民黨籍立委羅明才邀請金融監督管理委員會主委李瑞倉當台股上萬點時餐敘，李瑞倉雖回應不方便臆測指數，但經濟回溫，可以正面看待股市發展。
立法院財政委員會今天審查金融監督管理委員會主管非營業特種基金106年度業務計畫及預算編列，會前羅明才表示，股市上萬點時將邀請李瑞倉與金管會幾位局長、券商公會理事長等聚餐，見證股市上萬點行情。
李瑞倉回應「好，我們一起做東、請客」。
台股來到9900點附近，對於是否衝關萬點，李瑞倉回應「不方便臆測台股走向」。
李瑞倉進一步指出，台股基本面穩健，如殖利率高、本益比合理，這些都是有利的條件，且股市是經濟櫥窗，目前經濟發展趨勢回溫，股市當然率先表現，所以，可以比較正面看待股市發展。
李瑞倉說，根據2月數據來看，外資與投資人在台股占比互有消長，其中，外資占台股比重由32%降至27%，投資人占台股比重則由27%升至32%。1060320
(中央社)
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