張小月盼兩岸溝通 未與張志軍對話可惜

陸委會主委張小月今天表示，兩岸交流30多年，有很多不同層次的對話管道，但她至今仍未與中國大陸國台辦主任張志軍對話，「滿可惜的」，希望能恢復過去的溝通管道。

行政院大陸委員會主任委員張小月上午赴立法院內政委員會就「兩岸經貿未來發展」進行專題報告，並備質詢。張小月會前受訪時，針對媒體記者相關提問作上述表示。

張小月指出，兩岸交流30多年，有很多不同層次的對話管道，但她至今與張志軍都沒有正式對話管道，「滿可惜的」。

她表示，如果雙方能恢復過去的溝通管道，很多議題能坐下來談，既符合兩岸民眾期待，也符合地區和平安定。

張小月提到，兩岸因為制度不同，立場、想法、社會看法都不同，台灣是一個高度自由民主的社會，政府推動政策堅持自由民主價值。她呼籲對岸了解台灣政治、社會變遷現況，不應突出不同，並透過溝通對話「在『不同』中找相同的地方」。

而針對中國大陸國務院台灣事務辦公室主任將異動等傳言，張小月僅表示，對於中國大陸人事不作任何評論，但政府的兩岸政策具有高度一致性、一貫性，且具持續性，希望早日與中國大陸開啟溝通對話。1060320

(中央社)