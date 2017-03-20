高雄1階段限水 南水局籲節水

高雄地區第1階段限水措施上路，經濟部水利署南區水資源局今天說，會持續監控水情及審慎調度確保供水穩定，並與高市府加強節水措施，呼籲民眾配合節約用水共度枯水期。

南水局長黃世偉表示，對未來水情將會以最保守謹慎的態度因應，考量未來降雨還存有極大不確定性，請社會大眾抱持「有水當思無水之苦」態度節約用水作為，共同度過枯水時期。

他又說，南水局也會持續與高雄市政府加強節水措施與高雄地區民眾一起努力，持續監控水情及審慎調度以確保供水穩定。

南水局指出，南部正值枯水時期，今年1月至3月中旬主要水庫及攔河堰水源設施上游地區降雨低於歷年同期平均2成，目前嘉義、台南水情燈號為稍緊綠燈，高雄地區今天水情燈號由綠燈調為黃燈，並開始實施第1階段限水措施。

南水局說，高雄地區主要仰賴高屏溪川流量引水，高屏溪昨天上午7時流量每秒16.7立方公尺，雖然3月上旬在集水區有降下零星雨量，但對整體河川流量助益有限，近日川流量有持續減少趨勢，因此今天起高雄地區實施第1階段限水，由行政機關及國營事業帶頭節水，針對離峰及特定時段每天深夜11時至隔天清晨6時減壓供水。

南水局又說，為降低減壓供水後管末及高地區可能的影響，南水局已偕同台水公司第七區管理處備妥水車及應變方案，並將持續以「做最壞打算，做最好準備」的態度，盤點備援水源及抗旱整備措施，對各項改善及復建工程也會加緊趕辦，因應如水情狀況持續不佳時，可上場支援。

另外，3月22日聯合國「世界水資源日」前夕，高雄環保團體上百人昨天在高屏攔河堰，配合台灣水資源保育聯盟北中南同步舉行守護水資源行動。1060320

(中央社)