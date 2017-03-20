曾銘宗：兩岸監督條例民進黨打假球
國民黨立委曾銘宗20日在立法院內政委員會質詢時，指民進黨對《兩岸協議監督條例》的態度根本是在「打假球」，行政機關的陸委會扮白臉說要繼續推動，但立法院民進黨團是在扮黑臉，根本不想審更不想推動。陸委會主委張小月回答時表示，行政立法態度一致，會繼續推動法案盡速通過。
曾銘宗說，從去年520之後，兩岸關係從冷凍慢慢惡化，蔡總統說的「維持現狀」已不可能，未來趨勢如何？張小月回答說，會珍惜兩岸既有成果，維持現狀和平穩定是彼此共同期待，希望大陸方面早日開啟溝通與對話。彼此相向而行未來審慎樂觀。
曾銘宗再問，《兩岸條例》是否要繼續推動？張回答表示，要。她說，《兩岸條例》無論政府或立院黨團都是列為優先事項及法案，陸委會立場是希望能早日通過開啟協商未來簽協議時有所本。政府的態度一貫持續沒有改變。曾銘宗又問，服貿及貨貿要不要繼續？張小月回答說，希望根據《監督條例》通過後繼續執行。
曾銘宗不認同張小月的回答，他說，民進黨根本在打假球，行政與立法態度相反。民進黨委員唱黑臉，行政機關唱白臉。建議民進黨不要將《監督條例》視為負面，阻礙兩岸發展，建立透明監督條例，讓後續繼續走下去，對兩岸有積極正面作用。
曾銘宗更指出，張主委說重視只是口頭上，陸委會及行政院都有沒有提出自己的版本，沒有版本就沒有自己立場政策方向，很奇怪。
(旺報)
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