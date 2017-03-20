民調：馬英九被起訴 45.1％認為適當

前總統馬英九因洩密案遭到起訴。(圖/資料照)

國民黨籍立委孔文吉（圖）17日在立法院會國是論壇發言，聲援因洩密案遭到起訴的前總統馬英九，為他抱不平並加油打氣。(中央社)

今年3月14日，前總統馬英九疑涉洩密罪遭台北地檢署宣布偵結起訴，引起社會關注。台灣民意基金會20日公布最新民調，對於馬前總統被起訴，45.1%認為適當，23.9%認為不適當，6.1%沒意見，24.6%不知道，0.2%拒答。

該基金會董事長游盈隆表示，問卷題目為「馬英九前總統今天因洩密罪被台北地檢署偵結起訴，您覺得這項起訴適不適當？」結果顯示，21.1%非常適當、24.0%還算適當、15.5%不太適當、8.4%一點也不恰當、6.1%沒意見、24.6%不知道、0.2%拒答。

游盈隆表示，因為檢方起訴當天，該會的每月例行民調已進行了一天，因此14日晚上納入調查，所以樣本數只有567人，在95%信心水準下，誤差在正負4.1%左右，但仍可以提供社會大眾參考。

該調查由台灣民意基金會游盈隆負責問卷設計、研究判讀，山水民意研究公司抽樣設計，訪談期間為3月14日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣尾數兩碼隨機方式抽樣。

(旺報)