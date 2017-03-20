傳警性侵非裔爆示威 法警與抗議者衝突

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由於據稱1名非裔年輕男子遭警察以警棍性侵，數以千計群眾今天走上街頭抗議「警察行兇」，但法國警方與戴頭巾示威民眾發生衝突，並使用催淚瓦斯。

法新社與奧斯汀美國政治家日報（Austin American Statesman）網站報導，這起發生在今年2月，22歲被稱為提歐（Theo）的年輕男子遭攻擊案，再次讓警方粗暴值勤行徑攤在鎂光燈下，也引發巴黎周邊貧窮郊區群眾暴動。

提歐是在警方於巴黎東北部Seine-Saint-Denis區域進行攔檢時遭到攻擊，他的肛門與直腸受傷嚴重，手部與臉部也有傷勢。

警方指出，這場在巴黎市中心共和國廣場（Place de la Republique）舉行的遊行約聚集7000至7500名群眾，他們高喊「沒正義、沒和平」與「緊急、緊急，警察殺人無罪。」

法新社的照片顯示，警方在暴動過程發射催淚瓦斯，部分蒙面的群眾則將瓦斯罐丟回。

有關當局指出，兩名警察在衝突過程受輕傷被送至醫院，3名群眾遭到逮捕。

許多參與遊行的群眾頭戴兜帽，臉戴面罩與太陽眼鏡，高舉無政府主義旗幟，警方稱5家銀行窗戶被打破。

示威活動共同主辦者班通西（Amal Bentounsi）對群眾說：「我們要正義獲得伸張，」班通西的兄弟遭1名警察從背後射殺，這名警察被判5年緩刑。

他說：「殺我兄弟的凶手被判有罪，但還有很多其他的家庭沒這種待遇。」（譯者：中央社許湘欣）1060320

(中央社)