水情由綠轉黃 高雄實施一階限水

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南部正值枯水期，主要水庫和攔河堰上游降雨較歷年同期下降2成，高雄水情燈號今天由綠燈轉為黃燈，南水局宣布，高雄開始實施第一階段限水。

高雄水源主要仰賴高屏溪，雖然3月上旬集水區有零星降雨，但南區水資源局觀測，高屏溪流量昨天每秒16.7立方公尺，流量有持續減少的趨勢，高雄今天起實施一階限水。

南水局表示，應由行政機關及國營事業帶頭節水，停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，且針對離峰及特定時段(每日23時至隔天6時)減壓供水。

另外，南水局和自來水公司第七區管理處已備妥水車及應變方案，以降低一階限水對減壓供水後管末及高地區可能帶來的影響。

台南和嘉義水情燈號仍是綠燈，但水情已有稍緊的情形。1060320

(中央社)