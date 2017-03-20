中國限韓令 促使韓流走向市場多元化
隨著中國加強採取反制美韓部署「薩德」措施下達「限韓令」，K-pop偶像明星紛紛選擇轉戰東南亞市場，以尋求開拓新市場的海外出口多元化，來突破遭中國封殺的局面。
南韓「東亞日報」旗下「體育東亞」今天在娛樂版指出，上週末K-pop熱潮已席捲日本、泰國、馬來西亞等國，甚至登陸美國、巴西和墨西哥。
報導指出，南韓偶像團體EXO18日在馬來西亞吉隆玻舉行演唱會「EXO PLANET #3–THE EXO'rDIUM」，4月2日還將赴新加坡舉行巡演。
去年12月退伍的男團JYJ成員金在中繼日本、香港等地巡演後，18日火爆亮相曼谷華馬克室內體育館，共吸引5000多名來自泰國、緬甸、寮國、柬埔寨、越南、新加坡等東南亞地區的粉絲捧場。
據報導，金在中還將於3月25日和4月1日在澳門和台灣舉行演唱會。
報導指出，南韓嘻哈天王Drunken Tiger與妻子尹美萊等17日參加了在美國德克薩斯州奧斯汀SXSW音樂祭的韓流音樂祭單元、防彈少年團和SHINee則於19日分別在巴西聖保羅和加拿大多倫多、Super Junior圭賢在泰國曼谷等舉辦了公演。
雖然韓流先前就風靡東南亞，但中國市場一直受南韓歌壇重視。隨著近來中國加強反制美國在南韓部署「薩德」，市場多樣化問題再次受到廣泛關注。
南韓多家經紀公司表示，韓流在日本因兩國關係陷入停滯，因政治原因在中國受到嚴重打擊，這讓業界再次反省市場多元化的重要性。
報導引述1名經紀公司代表透露，雖然期待南韓能與中國改善關係，但無法排除「限韓令」長期化的可能性，公司方面正在規畫籌組旗下偶像團體深入亞洲其他國家和地區推展活動，以降低對中國市場的依賴度。1060320
(中央社)
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