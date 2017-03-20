台版《太陽的後裔》 將在臉書上播映

國防部籌拍台版《太陽的後裔》，盼能提升我國國軍形象與尊嚴。國防部證實此事，民進黨立委蔡適應今天質詢國防部政戰局文宣心戰處長陳育琳打算在什麼平台播放？陳育琳表示，目前規劃是在國防部發言人的臉書播放，主要是透過網路社群媒體，目前也在跟無線台與有線台接洽播映事宜。

蔡適應也詢問陳育琳能否透露一些內容，陳育琳表示，目前男女主角的人選已經大致底定，她還不能透露是誰，但是她覺得是有亮點的，有符合年輕人的形象，參與的軍種陸海空軍都有，蔡適應特別好奇男主角的軍種，陳育琳表示，男主角是陸軍。

不過國軍這次想要拍攝形象連續劇也受到外界質疑預算太少，且由國防部主導令人不安心，國民黨立委江啟臣質詢時就特別詢問在場國防部官員有誰看過《太陽的後裔》，只見官員面面相覷後，僅1、2名國防部官員舉手。

江啟臣表示，韓國在製作《太陽的後裔》時，是由民間籌拍，韓國的軍方協拍。江啟臣說，這則新聞出來後，外界對於這連續劇是會有期待的，但一看到是國防部主持的，心裡就會打很多問號，其實類似這樣的國軍形象片，應該要讓民間去拍，國防部協拍。

(中時)