菜洗久一點!蔡政府放寬農藥殘留容許量到20倍

食藥署上周三逕行公告放寬351項農產品農藥殘留量。(記者鄭郁蓁攝影)

民眾常吃生菜沙拉的萵苣，未來一定要增加清洗時間！食藥署上周三，逕自公告放寬共128項蔬果植物等農產品的農藥殘留容許量，包含萵苣從過去的不得殘留，放寬到10PPM，國民黨立委陳宜民痛批，放寬達20倍！食安、藥安連環爆，「難道我們新政府解決食安問題，就是提高農藥的殘留標準嗎？」

衛生福利部在3月13日時，預告修正「農藥殘留容許量標準」，修正內容計增修訂22種農藥於各類蔬果植物等農產品128項殘留容許量，並增訂小米、藜於雜糧類，落葵、麻薏於小葉菜類，該草案將進行為期60天的預告評論期。

衛福部長陳時中今天出席立法院衛環委員會，進行「食安、藥安連環爆─食安五環破功？藥品履歷制度建立規劃」專案報告。立委陳宜民則指出，食藥署上周三默默逕行對外公告，將提高農產品農藥殘留量，罔顧人民健康。

陳宜民表示，常用農藥「氟派瑞」(Fluopyram)在2014年的國際期刊已經指出，小、大鼠動物實驗，長期食用會造成甲狀腺腫瘤以及肝臟腫瘤，長期攝取，會造成身體很大影響，現在卻在茶葉用藥上，一下提到6ppm，但包含澳洲、日本茶葉根本不能使用，且濃度只能有0.05，香蕉0.1。尤其生菜沙拉的萵苣，「通常商家只會簡單清洗就直接給客人吃，無良一點甚至不洗，每天吃真的沒有問題嗎」？建議民眾，為求自保，以後「菜一定要洗久一點。」

陳宜民指出，歐盟和WTO的規範，要求氟派瑞的濃度不能超過0.1，「為什麼我們對一個較新的農藥可以一次到位6ppm？」茶葉對我們國家是重要的出口品項，但茶農並不清楚歐盟的規定，現在放寬討好茶農，難道不會弄巧成拙嗎？

此外，菜農常使用的達滅芬（Dimethomorph殺菌劑），過去原先的農藥安全容許量標準中規定不得驗出達滅芬，2009年訂為0.5ppm，2012年時，將達滅芬放寬為2.5 ppm。現在又要放寬到10，整整20倍。陳宜民表示，毒物專家林杰樑就已經說過，達滅芬會傷害神經系統，長期攝取會不孕，導致肝臟腎臟受到傷害。達滅芬時常是濫用排行榜與超標前幾名的農藥，調到10不會有疑慮嗎？」。他痛批「難道我們新政府解決食安問題，就是提高農藥的殘留標準嗎？

陳時中回應表示，這次公布的所有品項，是經過專家的研究，但是否符合國際標準，可能需要在調查。他承諾，會在請食藥署進行調查。

(中時)