研究：男孩玩洋娃娃 長大可能是同志
國外研究指出，可以從兒童選擇玩具的類型，預測其成年後的性取向。譬如喜歡洋娃娃的男孩，長大後就可能成為同性戀，知名人士的旅美台裔服裝設計師吳季剛即是如此。
據西班牙媒體報導，英國劍橋大學的團隊近期在《發展心理學》月刊發表一項研究成果，指兒童時代是否更容易被異性遊戲吸引，可以預測進入青少年以後的性取向。
研究人員表示，上述實驗樣本共有4500名兒童，其中男、女各約50%，追蹤觀察期間為15年。實驗分為三組，包括2.5歲組、3.5歲組和4.75歲組，並依照樣本父母提供的資訊對樣本進行性向評比，男性化程度越高的給分越高，女性化程度越低的給分越低，滿分為100分。
評比標準乃依據孩童是否投入與性別相符的遊戲，例如男孩玩汽車或是機器人；女孩玩洋娃娃或辦家家酒。
研究結果顯示，在3.5歲組中，玩與性別相符遊戲的兒童到了青少年時期成為異性戀的比例更高；在4.75歲組中，青少年時期成為同性戀的女孩，在兒童時期更偏好男性化的遊戲。
研究人員認為，兒童時期行為與青少年以後性取向有某種關聯性，該因素可能是非社會性的。不過，性別研究領域專家認為，類似的研究往往有其侷限性存在，或難以解釋所有案例。
(中時電子報)
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