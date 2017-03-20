川普宣稱遭竊聽 兩黨議員都說沒證據

我要評比

美國兩大政黨的國會議員今天表示，無法證明共和黨籍總統川普宣稱前任總統歐巴馬去年對他竊聽的說法，川普身上因此背負更大壓力，必須出面解釋或收回先前的相關發言。

路透社報導，多位共和黨人上週敦促川普（DonaldTrump），對他3月4日在推特上連串指控道歉。

共和黨籍的聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）在國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目表示：「我不知道川普總統這麼說的根據，我確實認為他欠我們解釋。」

柯林斯表示支持川普當總統，但如果他「錯誤陳述事實」，不會和他站在同一邊。

聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）明天出席公聽會，就俄羅斯2016年是否干預美國大選作證時，預料會被問及川普宣稱的竊聽一事。1060320

(中央社)