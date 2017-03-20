悠遊卡繳費也可通 大醫院看診更方便

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三軍總醫院今天表示，電子支付方便省時，今起開放信用卡、悠遊卡繳費，只要3秒就可以完成付費，省時且可避免拿錢、找錢等接觸讓病菌有機可乘。

三總今天舉行記者會宣布，醫院和銀行、悠遊卡公司合作，提供電子支付平台，提供就醫民眾更便利的繳交門診、急診醫療費用。

三總醫勤室主任林克(峰)上午表示，台北的居民幾乎人手都有一張悠遊卡，雖然悠遊卡是小額付費，但觀察三總患者，每日的門診量約6000到7000人次，如果沒有重大檢查，每次費用約新台幣450元，用悠遊卡支應沒問題。

林克(峰)說，根據實測，臨櫃用悠遊卡結帳時只要把卡片一放，嗶一下，只要3秒就可以完成繳費，比起民眾還要掏錢、繳錢、找錢等動作，約需10秒鐘，還要更方便、更省時。

另一方面，林克(峰)表示，醫院常有病菌，減少民眾接觸錢幣，也可以避免病菌的傳播、感染。

除了門診，林克(峰)表示，過去信用卡支付只能用在高價自費項目，如植牙、高價健檢、正子攝影等，但今天開始也全面開放門、急診、住院使用，不限金額都可刷。

林克(峰)表示，過去曾有民眾出院時要繳50幾萬住院費，沒辦法用信用卡，只能全部領現金，可用信用卡後，可大幅減少患者的不便。

除了三總開放悠遊卡、信用卡支付，台北榮民總醫院今天也增加信用卡支付門、住院醫療費用，加上原有的金融卡、自助繳費機等，付款方式更多元。

台北醫學大學附設醫院也表示，醫院已開放臨櫃信用卡繳付費用，台新銀行會員也可透過手機APP繳費。

國泰綜合醫院則說，自民國78年起就提供信用卡繳費服務，且金額不限，提供民眾更便捷的服務。1060320

(中央社)