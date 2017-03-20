醫師雲端線上指導 提升消防傷患存活率
新北市府消防局提升救護服務品質，接軌到醫院前、到院後的緊急救護服務，利用雲端科技建置行動急診室，並透過醫療指導，增加傷病患存活率。
新北市府消防局今天舉辦「106年第一季醫療指導醫師暨顧問會議」，市長朱立倫頒發聘書給醫療指導醫師及顧問聘書。
消防局希望救護案件，從到院前受理開始，結合到院後的醫療，提供更優質、更安全的緊急救護服務。也透過行動急診室、電子救護紀錄，及緊急救護智慧系統，導入通訊技術。
消防局說，傷患的救護，從醫院前端的受理開始、分流派遣、雲端救護、在救護現場與醫院之間，醫師可以線上指導、早期通報，到院後收治等方式，提供更優質、更安全的緊急救護服務，加速救護的流程。
透過雲端資訊分享中心，與救護現場的無線通信網路，提供無線行動化救護設備（移動式多功能心臟電擊器），提供醫師瞭解患者的即時心電圖、生理及其他相關資訊給醫師，由醫師執行即時線上醫療指導。
新北市的行動急診室區域，包括板橋、三重、中和、永和、新莊、新店、土城、蘆洲、樹林、汐止、鶯歌、淡水、瑞芳、泰山等區。透過行動急診室，統計新北市105年到院前心肺功能停止（OHCA）存活率，由6.17%成長至7.03% 。1060320
(中央社)
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