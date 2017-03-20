港候任特首辦公室成立 方便交接

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香港當局今天宣布，候任行政長官（特首）辦公室已經成立，目的是確保兩屆政府順利交接。

港府表示，辦公室將會協助候任特首進行各方面工作，包括組建新一屆政府的領導團隊；在其競選承諾的基礎上，制訂新政府的施政計畫。

此外，辦公室將與現屆政府做好交接安排，以及廣泛聯繫社會各界，出席各類活動。

港府發言人說，辦公室設有5名首長級（主管級）人員和超過20名非首長級人員。

特首選舉將於26日舉行，由1200人組成的選舉委員會選出。3名候選人是前政務司司長林鄭月娥、前財政司司長曾俊華和前法官胡國興。

3名候選人在過去兩週已同台進行多次辯論，講述自己的政綱，以及進行答辯。

另外，信報日前委託中文大學進行的調查結果顯示，受訪的1018名市民中，41.2%支持曾俊華當選，林鄭月娥有34.3%，胡國興有11.8%。

民調指出，受訪者支持曾俊華的主因是認為他可以修補社會撕裂；支持林鄭月娥的主因是相信她可以改善民生；支持胡國興的主因是相信他會捍衛人權、自由和法治。

另外，由泛民主派發起的「特首民投」昨晚結束，共有6萬5000多人參與，遠低於100萬人的目標。

結果顯示，曾俊華的支持率87%，林鄭月娥和胡國興未獲支持，支持率為負數。

在本屆選舉中，泛民主流力量一反常態，首先沒有攻擊這是「小圈子」選舉。其次，泛民並未像過往般提出自己的參選人，反而提名普遍被視為建制陣營的曾俊華和胡國興參選。

在最後辯論階段，泛民精神領袖全力支持曾俊華，要求325名選委投選曾俊華。

不少人認為，林鄭月娥、曾俊華和胡國興並非泛民陣營中人，基本上同被視為北京中央可以接受的候選人。

對於特首選舉，北京方面要求特首的條件有4項，除了民望，更重要的前三項是「愛國愛港」、北京中央信任、有治理能力。1060320

(中央社)