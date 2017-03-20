女兒異物哽塞 消防員哈姆立克法排除
嘉義市政府消防局蘭潭分隊隊員黃俊諭日前輪休在家餵食果凍給1歲大女兒，女兒突然臉色脹紅且表情僵硬，研判異物哽塞，立即發揮所學，實施小兒哈姆立克法，順利咳出異物。
消防局表示，黃俊諭18日輪休，在家餵食果凍給1歲大女兒時，突然發現女兒表情呆滯，無法發聲，不到5秒臉色脹紅且表情僵硬，當場判斷是異物哽塞，及時實施小兒哈姆立克法，順利咳出異物。
消防局說，小兒（1至8歲）哈姆立克實施流程，如果對小朋友說話還有反應時，就先拍背5下再壓胸5下，留意有無異物排除，重複步驟直到嬰兒異物排除為止。
如果異物無法排除且病人無反應時，應打開病人呼吸道檢查口中有無異物，如果有則以手指排除，若沒有且氣吹不進去，或胸部沒升起時，則按壓胸部30次，並目視有無異物吐出，重複以上步驟急救，如果已2分鐘還無法解除，則撥打119求救。
消防局呼籲，小兒異物哽塞時不會求救，也不會發聲，餵食時發現小孩表情有異狀、嘴唇發紺（發紫）等情況時，立即實施小兒哈姆立克法，並撥打119求救。1060320
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。