女兒異物哽塞 消防員哈姆立克法排除

嘉義市政府消防局蘭潭分隊隊員黃俊諭日前輪休在家餵食果凍給1歲大女兒，女兒突然臉色脹紅且表情僵硬，研判異物哽塞，立即發揮所學，實施小兒哈姆立克法，順利咳出異物。

消防局表示，黃俊諭18日輪休，在家餵食果凍給1歲大女兒時，突然發現女兒表情呆滯，無法發聲，不到5秒臉色脹紅且表情僵硬，當場判斷是異物哽塞，及時實施小兒哈姆立克法，順利咳出異物。

消防局說，小兒（1至8歲）哈姆立克實施流程，如果對小朋友說話還有反應時，就先拍背5下再壓胸5下，留意有無異物排除，重複步驟直到嬰兒異物排除為止。

如果異物無法排除且病人無反應時，應打開病人呼吸道檢查口中有無異物，如果有則以手指排除，若沒有且氣吹不進去，或胸部沒升起時，則按壓胸部30次，並目視有無異物吐出，重複以上步驟急救，如果已2分鐘還無法解除，則撥打119求救。

消防局呼籲，小兒異物哽塞時不會求救，也不會發聲，餵食時發現小孩表情有異狀、嘴唇發紺（發紫）等情況時，立即實施小兒哈姆立克法，並撥打119求救。1060320

(中央社)