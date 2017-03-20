雲林二行程機車汰舊 109年起不補助

我要評比

雲林縣政府推動二行程機車汰舊並建置空氣品質計畫區，期以守護大地、翻轉空氣，表揚執行成效績優社區，獎勵維護生活環境，但是二行程機車汰舊補助從民國109年起不辦理。

雲林縣環保局長林長造指出，透過推動設置空品淨化區，以植栽綠化生活空間，利用植物或樹木覆蓋裸露地，發揮植物淨化空氣的功能，降低空氣中的污染氣體及懸浮微粒濃度。

雲林縣內至今設置73處空氣品質淨化區，綠化面積57.3公頃，種植路樹長度達18.9公里，每年可削減縣內總懸浮微粒（TSP）29.4噸公噸以及二氧化碳（CO2）約1439公噸以上，有效改善空氣品質。

環保局並補助汰換二行程機車，讓縣內二行程機車逐步減少，105年度推動結合社區、民眾競賽方式，鼓勵社區及民眾，參與提升機車定檢及汰舊二行程機車工作，計有21處社區參與。

二行程機車數量從105年度8萬1327輛，降至106年度6萬3383輛，未來將持續推動多元化的社區競賽活動及空氣品質淨化區，創造更美好的空氣品質。

林長造指出，配合環保署「淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法」，對電動機車補助、新購電動自行車補助及新購電動輔助自行車加碼補助。

106年度提供二行程機車汰舊換新加碼優惠，淘汰設籍本縣滿1年的二行程機車補助新台幣3000元，二行程機車換購電動機車最高補助3萬2000元，換購電動（輔助）自行車補助1萬2500元。

林長造表示，新購電動機車最高補助2萬6000元，新購電動（輔助）自行車補助4500元，補助金額將逐年降低，且民國109年起不再補助淘汰二行程機車，請民眾把握機會。1060320

(中央社)