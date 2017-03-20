好小孩少年楷模短片賽事 按讚助圓夢
SOGO第六屆「SO GOOD好小孩少年楷模」表揚22位來自全國各地不畏清寒、疾病、困挫的特殊境遇學童，齊聚一堂分享生命的堅韌與感動。自2011年「SO GOOD好小孩少年楷模」首屆舉辦以來，已誕生13名總統教育獎得主，獎勵兩百名少年楷模，樹立少年勵志典範、帶動社會向上提升。
今年賽事主題為「夢想」，無論是個子嬌小勤練扯鈴的女孩、因為音樂發出第一個音的罕病少年、忍受疼痛淤青往跆拳之路踢進的選手、不斷克服外界異樣眼神的男孩，或是努力學習、幫忙家事希望減輕父母親負擔的女孩都不屈不撓得為夢想努力。太平洋SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯鼓勵孩子們，夢想往往都在遠方，但所有的夢想都是現在進行式，只要努力、加上毅力，就能打破限制，向夢想邁進！
歷屆以來，SOGO已拍攝18支勵志VCR，今年更啟動「看見生命的光芒—按讚，幫孩子們圓夢」的公益計畫，邀請民眾觀賞第六屆少年楷模蘇鴻美（從「鈴」開始，轉動夢想的小巨人）、陳彥廷（乘著樂音飛翔的罕病少年）、趙晏羚（踢出一片天的原民女孩）的短片。即日起至4月20日只要上youtube/sogonewlife頻道按讚，SOGO就依人氣相對捐助圓夢基金給孩子們，每個孩子最高可得3萬元圓夢基金。
(工商)
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