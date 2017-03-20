NBA》名人堂成員馬龍痛批輪休文化
騎士昨日在客場挑戰快艇，沒想到教練團卻讓詹姆斯、厄文與洛夫三大主將全部休息，結果騎士78比108慘敗，此舉讓看在眼裡的名人堂成員、「郵差」馬龍非常不爽的表示，「如果你沒有10年以上的球齡，那就上場打球，這不叫工作，而是打球。」
馬龍過去就是以長青樹見長，19個球季有17季上場超過80場，就連封館的那個球季50場比賽也打了49場，所以才有「郵差」封號，所以他有資格批評當今的「輪休文化」。
馬龍說，你能叫第一線的服務人員、警察和救難人員休息嗎？這是不可能的事情嘛，更何況球迷買票進場就是希望能看到精采球賽，因此，該讓球星上場就要讓球星上場，別考慮太多。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。