NBA》名人堂成員馬龍痛批輪休文化

名人堂成員馬龍痛批當今的NBA充斥著所謂的輪休文化，太不尊重球迷權益。(摘自SPORTSBLOG網站)

騎士昨日在客場挑戰快艇，沒想到教練團卻讓詹姆斯、厄文與洛夫三大主將全部休息，結果騎士78比108慘敗，此舉讓看在眼裡的名人堂成員、「郵差」馬龍非常不爽的表示，「如果你沒有10年以上的球齡，那就上場打球，這不叫工作，而是打球。」

馬龍過去就是以長青樹見長，19個球季有17季上場超過80場，就連封館的那個球季50場比賽也打了49場，所以才有「郵差」封號，所以他有資格批評當今的「輪休文化」。

馬龍說，你能叫第一線的服務人員、警察和救難人員休息嗎？這是不可能的事情嘛，更何況球迷買票進場就是希望能看到精采球賽，因此，該讓球星上場就要讓球星上場，別考慮太多。

(中時電子報)