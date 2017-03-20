她們用可愛圖文說憂鬱症 喚起大家重視

不捨身邊親友因憂鬱症所苦，台科大學生架設「小鬱亂入」網路平台，用可愛的圖文傳遞憂鬱症資訊，希望幫助憂鬱症患者，作品獲2016德國紅點傳達設計獎。

根據衛福部估計，全台約200萬人罹患憂鬱症，但憂鬱症常被忽視，也有許多人不願就醫。為幫助憂鬱症患者，台科大工商業設計所學生林妤恒、白琳架設「小鬱亂入」網路平台，用可愛圖文傳遞憂鬱症資訊。

這項作品不只獲德國紅點傳達設計獎，4月將正式出版圖文書「小鬱亂入，抱緊處理」，陪伴憂鬱症患者，更期望憂鬱症獲社會重視。

「小鬱亂入」網站（http://depressytrouble.tw/），將憂鬱症擬人化為一隻黑色小怪獸「小鬱」，並以大量插圖文字介紹憂鬱症，讓艱澀專業的知識簡單易懂，更有專為憂鬱症設計的問卷，內容都經過專業醫療人士審閱，同時透過臉書社群與讀者互動，必要時引導需要協助的患者就診並安排相關機構介入協助。

林妤恒、白琳當初構思作品時，希望做出對社會有幫助、有影響力的事情，當時身邊不僅有朋友罹患憂鬱症，林妤恒的母親也飽受心理疾病所苦，因此希望幫助憂鬱症患者。

林妤恒表示，媽媽的病一直是家人間不敢提起的話題，深入了解心理疾病後，不只更了解母親，自己也從中得到協助，自己在大學畢業後有一段時間，因忙碌忽略心理健康，也出現憂鬱症狀況。

她按照「小鬱亂入」建議的作息、運動、飲食調整，並尋求專業醫生幫助，數月後便逐漸康復，自身經歷過憂鬱症，發現「小鬱亂入」或許真的能幫助患者，她也把這段治療經驗寫進書裡與讀者分享，期望幫助更多的人。

林妤恒指出，有些具自殺傾向的讀者透過社群向「小鬱亂入」求救，除了在第一時間幫忙安撫情緒，也會轉給自殺防治中心等機構，間接挽救許多生命，最讓她印象深刻的是，某次展覽中，一位曾患重度憂鬱連說話都有困難的女生，默默走到「小鬱亂入」攤位前，遞一張感謝紙條給她們，那句無聲感謝讓她們獲得支持下去的動力。1060320

(中央社)