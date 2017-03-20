外交部：泰國汶萊免簽成效佳 擬延長1年

我要評比

外交部領事事務局副局長鍾文正今天表示，泰國、汶萊國民來台30天免簽證試辦1年，將在7月底到期，若無發現明顯違常情形，「實施成效這麼好，當然會繼續延長」。

立法院交通委員會今邀請交通部長賀陳旦、鍾文正等人列席，專題報告「因應陸客縮減及新南向政策推動，我國觀光發展轉型之檢討，未來如何有效提升觀光競爭力」，並備質詢。

民主進步黨籍立法委員鄭寶清質詢表示，105年旅台人數創新高，最重要是因為開放泰國、汶萊免簽證，未來是否考慮再開放其他國家？鍾文正表示，會請駐館評估，下個月召開跨部會會議，東協六國都在討論之列，但駐館評估意見絕大多數認為，較有可能繼續放寬有條件免簽方式。

鄭寶清指出，泰國、汶萊兩國免簽證來台30天措施，將在7月31日到期，會不會繼續延長？鍾文正說，如果沒有發現明顯違常情形增加的話，既然實施成效這麼好，當然會繼續延長，類似措施是會先延長1年。

鍾文正在口頭報告時也說，依交通部觀光局統計資料，105年8月至12月新南向18個目標國來台旅客較104年同期增加逾15萬人次，其中柬埔寨、泰國及汶萊來台旅客成長率分別為153%、81%、62%，為前三名成長幅度最大國家。

交通部觀光局長周永暉報告時表示，今年將繼續推動新南向國家旅客來台免簽或落地簽，並爭取不丹開放來台觀光簽。1060320

(中央社)