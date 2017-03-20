民調：林全內閣不滿意度49.4％
關於林全內閣的施政滿意度，最新民調顯示，近半不滿意，若和上個月相比，減少了2.6個百分點，但不表態者比上個月高出4.4個百分點，顯示這段期間對林全內閣困惑與觀望的人有明顯的增加。
財團法人台灣民意基金會今天（3/20）早上在台大校友會館召開「台灣人最喜歡的國家」全國性民調。
林全內閣的施政滿意度，最新民意顯示，3.2%非常滿意，28.7%還算滿 意，34.6%不太滿意，14.8%非常不滿意，18.8%沒意見、不知道或拒答。換句話說，目前滿意林全內閣整體施政表現者有31.9%，不滿意的人有49.4%。若和上個月相比，滿意者下降1.7個百分點，不滿意者減少了2.6個百分點。不滿意者比滿意者多出17.5個百分點。此外，值得注意的是，不表態者升高到19個百分點，比上個月高出4.4個百分點，顯示這段期間對林全內閣困惑與觀望的人有明顯的增加。近半數人民不滿意林全內閣的施政表現，仍舊是一個忽視不得的嚴重警訊。
(工商)
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