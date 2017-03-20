暨南大學師生手作步道　體驗社區服務

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大學生挖土搬石，服務體驗。（沈揮勝攝）

暨南大學師生假日與澀水社區居民，合作手作步道。（沈揮勝攝）

手作步道現場。（沈揮勝攝）

工作充實。（沈揮勝攝）

就地取材。（沈揮勝攝）

挖土整平。（沈揮勝攝）

全新體驗，樂在其中。（沈揮勝攝）

南投縣魚池鄉「水上平台」山林與溪流環境具佳，有「台灣生態挪亞方舟」美稱，但部分步道路段雨後太過泥濘，國立暨南大學觀光系師生利用解說服務課程，與林務局、社區及千里步道協會合作體驗手作步道，搬溪石、鋪路面，度過最充實兩天周休。

暨大副教授曾永平表示，澀水水上平台步道兩側生態樣貌多元豐富，林務局南投林管處除設有木棧道供愛好大自然的民眾徜徉賞覽，更因此區塊台灣桫欏、蛇木等樹蕨類分布密度超高，特別將之規畫命名為「侏儸紀公園」，強調獨特性。

不過因土地表層多為黃土，部分非棧道路段雨後常泥濘不堪，暨大觀光系與澀水社區理事長蘇水定、總幹事陳秋坤討論，請千里步道協會及荒野協會等民間專業團體指導，帶領學生就地取材，鋪面改善路況。

前天與昨天，社區耆老蘇武田、蘇逸松及千里步道協會手作步道專家徐銘謙等，領著30名大學生，分組先整平路面，並下到溪床剷溪砂、搬石塊，一鏟一鋤整平路面。來自埔里鎮桃米里的王薇然、香港僑生黃海盈表示，從工作、學習、互動中，體驗很多。

(中時)