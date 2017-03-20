「假BRT」革新 中市府：阻止浪費公帑改善交通

台中市交通局長王義川表示，新市府上任後改革為「優化公車專用道」，阻止後續300億元的公帑浪費，交通部去年底也同意核定台灣大道興建捷運藍線系統。（盧金足攝）

監察院針對BRT糾正台中市政府，一份報告同時批評前任及新任市府政策，台中市交通局長王義川今天（20日）指出，前市府錯誤政策不僅浪費鉅額公帑、招致民怨，新市府改革「假BRT」後，不僅阻止後續300億元的浪費與癱瘓市區交通，並促成交通部核定興建捷運藍線系統，而原有候車月台及車道，提供給更多直行的幹線公車使用，提升台灣大道整體行車效率，各項數據均證轉型為優化公車專用道的成功。

市府表示，尊重監察委員行使職權，惟盼監察院能夠更為體察地方上對過去「假BRT」造成之民怨，以及在地民意對交通改革之需求。

監察委員的調查報告指出，前市府推動BRT藍線優先段，未能妥適考量台灣大到的交通特性，致當地交通肇事率增加，且因 BRT專用道占用現有道路容量，影響台灣大道整體交通服務水準，招致民怨，相關設施亦有疏漏，有違政府推動交通建設之美意，明顯有疏失；而接著，市府僅採認藍線優先段未具備BRT功能與效益，逕將多年規劃的BRT系統全盤廢止，不僅不符政府施政一致性，也有損市府形象。

對此，王義川說明，BRT藍線並無實施「專用路權」及「優先號誌」的條件，無法符合BRT最基本的需求，且專用道及專用車站設計也導致肇事率提高。此外，行控中心不具即時通訊指揮調度的功能，班次不足，往海線乘客需轉乘造成不便，種種缺失使前市府所謂的BRT，難以達到國際上BRT應有的標準，不符台灣大道的大眾運輸需求。

王義川強調，若政府只為了施政一致性，放任錯誤政策而坐視交通惡化，犧牲的不僅是市民「行」的權益，對市府的形象更是難以彌補的傷害；新市府上任後改革為「優化公車專用道」，不但阻止後續300億元的公帑浪費並癱瘓交通，同時促成原以「已有快捷巴士」為由駁回前市府捷運藍線計畫的交通部，終在去年底同意核定台灣大道興建捷運藍線系統。

針對監委誤指「全盤廢除」，王義川提醒，只要在台中，應該就知道原本的月台與車道都還在，革新為優化公車專用道使用後，反而提供給更多直行的幹線公車共同使用，效益和功能大增，盼監委明察。

另外，王義川也指出，監察院報告引用交通部「BRT無一定型式」的說法，他對此感到錯愕。他說，如果連嘉義縣沒有專用道的公車，只是在車上噴BRT字樣就叫BRT，「那交通專業都可以打包了。」王義川反問，沒有專用路權、沒有優先號誌的公車系統，也可以成為BRT是哪一個交通部官員說的？如果交通部真的這樣定義BRT，「真是世界第一天才。」

根據統計，實施優化公車專用道後，將原先行駛於慢車道的公車移入專用車道，共有9條路線整併到專用道，將慢車道空間還給汽、機車，台灣大道整體行駛時間縮短8至15分鐘，交通事故降低17%，整體車流績效慢車道提升20.63%，路口則提升7.81%。

運量部分，依交通部統計處公布六直轄市市區公車載客量資料，運量成長率台中市增加8.13%，在台北和桃園運量呈現衰退情形下，台中運量增幅高達六都第一。

王義川表示，除10公里免費外，去年7月推動300路至308路等9條台灣大道優化公車路線，也是成長的重要關鍵；而且，民眾對優化公車整體表現的滿意度，有近7成認同此政策可縮短城鄉差距，也肯定台灣大道交通變得更順暢，所有數據都顯示出將BRT改為「優化公車專用道」是正確且成功的政策。

最後，王義川也提到，前市府在103 年採購的32部雙節車已在今年全數完成委外營運，且經由公開招標的權利金金額更高於折舊金額，除了可挹注市庫外，更達成活化雙節車的目標。

(中時)