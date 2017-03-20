陸加強恫嚇 馮世寬首證實：東風16已瞄準台灣

國防部長馮世寬20日首度證實，大陸火箭軍已部署可對台灣本島遂行精準打擊的東風16型彈道飛彈。(圖/中央社)

中國大陸自2016年迄今，持續推動軍事改革，精實部隊編制及提升聯合作戰效能，對台灣軍事恫嚇漸增。國防部長馮世寬今天在立法院首度證實，大陸火箭軍已部署可對台灣本島遂行精準打擊的東風16型彈道飛彈。

馮世寬指出，中國海、空軍部隊近年來持續接裝主、輔作戰艦艇及自製殲10、11、15與引進俄製蘇愷35、展開先進之殲20匿蹤戰機換裝作業，強化武器裝備現代化與提升軍事硬實力。

中國大陸海、空軍航經台灣周邊海空赴西太平洋執行遠海飛行訓練及對抗操演共6次，遼寧號航空母艦也首次繞經台灣東部外海執行跨島鏈長航訓練，且共軍退役將領頻密渲染台海軍事風險。馮世寬研判，中國大陸將加大軍事恫嚇力度，累積台灣內部不滿的輿論壓力，迫台灣在兩岸關係發展依其規畫而行。

美國智庫「2049計畫研究所」國防專家石明凱（Mark Stokes）曾表示，東風-16飛彈強化了傳統對地打擊能力，主要用於針對台灣，除對台灣構成嚴重威脅外，並可附帶打擊南韓或日本的軍事基地，進而改善大陸在第一島鏈遭到「圍堵」的處境。

石明凱認為，儘管台灣已經擁有美製的「愛國者-3」飛彈防禦系統，但「東風-16」在彈頭最後飛行階段，具備更快的速度，對台灣的飛彈防禦能力造成更嚴峻的挑戰，「愛國者-3」需要保衛的區域也變得更大。

(中時電子報)