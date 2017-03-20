夾帶5億產值 潘瑋柏簽約當Jolin師弟內幕曝光

潘瑋柏確定加盟華納，且為全經紀約，成為蔡依林師弟，預估為公司帶來每年5億元產值。(中時資料照片)

「潘帥」潘瑋柏出道16年，近年前進中國表現亮眼，在兩岸三地頗有知名度，除了歌手身分外，每年商演、戲劇拍攝、代言等接到手軟，而前年他離開合作10多年的環球音樂，尋覓新東家，有傳他3年前為演唱會彩排導致頭部受傷挨針，讓他想放慢步調，尋覓新東家意不在賺錢，而在圓夢，而據《蘋果》報導，據悉他已跟華納簽約，成為蔡依林師弟。

潘瑋柏傳已跟華納簽約，消息獲得華納大中華區總裁陳澤杉證實，並表示：「據我所知很多唱片公司都在搶他，我們創意團隊說服他，他將為華納帶來每年5億元產值！」，其實去年就傳出潘帥簽約華納，但當時他予以否認，後又傳華研與他接觸，更一度盛傳他將加盟前經紀人擔任高層的SONY唱片，然後來該經紀人離開SONY，簽約一事因而沒成。

針對考量了好些時候才跟華納簽約，是否諮詢過Jolin等好友意見？潘瑋柏表示：「我是靠感覺走，沒有問過任何朋友」，更透露自己愈陳澤杉很有緣，10多年前當VJ時採訪阿妹，就跟他見過面，之後在環球時期，還在高鐵跟機場巧遇，直到潘瑋柏離開環球，陳澤杉誠意十足來相找，雙方談了3次就決定簽約。

有業界人士透露，潘瑋柏除了看中與華納合作的產值外，另一點跟日前加盟華納的JJ林俊傑有關，因潘帥跟JJ出道時間差不多，兩人又都在中國享有高知名度，而JJ進了華納後拿下2座金曲獎，潘瑋柏也期盼華納能幫他圓夢，至於華納擁有林俊傑、蕭敬騰、吳克群及潘瑋柏，陳澤杉說預算方面不偏心，「我4個都疼！」，據悉他跟潘瑋柏是簽全經紀約，之後會舉辦簽約記者會，目前詳細合約細節不便透露，但表示未來將為潘瑋柏舉辦世界巡迴演唱會。

(中時電子報)