馬英九市長特別費案涉貪？ 北檢今不起訴

我要評比

2006年民進黨立委謝欣霓及台北市議員顏聖冠，檢舉前台北市長馬英九首長特別費，以及領養流浪狗「馬小九亅不實核銷特別費，涉及貪汙及偽造文書案，台北地檢署今早偵結，認為馬英九涉貪罪證不足，且首長特別費早已獲立法院修法除罪化，因此今天將馬英九不起訴。

本案是前台灣高檢署查黑中心當年偵辦首長特別費案時，接獲綠營民代檢舉後分案，之後再移轉北檢偵辦，北檢一直等到馬英九於去年五二O卸任總統之後，才重新分案偵辦本案，總計全案歷經十一年後，今天才偵結。

目前馬英九遭綠營告發及檢舉不法案，北檢仍有七案，正依法偵辦中。

(中時)