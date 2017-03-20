逃離都市吧！加國樹海間的精靈球 享受最魔幻夜晚
你曾幻想過睡在異國壯闊樹海間，清醒時推開窗戶，便能欣賞陽光灑落、聽蟲鳴鳥叫，享受芬多精的洗禮，質樸、自然的純淨生活嗎？加拿大溫哥華島一名工程師突發奇想，在森林間建造出一顆顆遠離都市雜囂，會隨風搖晃的垂吊圓形樹屋，讓旅人在結束一日旅程後，以最寂靜卻美好的睡眠空間，迎接嶄新未知的明天。
根據英國《太陽報》（The Sun）報導，溫哥華島工程師Tom Chudleigh期盼在樹海間打造一處讓旅人歇息的空間，親手設計建築外觀、構思內部裝潢，一釘一木築穩自己夢想。第一顆圓形樹屋耗費4萬個小時才完成，之後腳步加快，每顆建造時間所短為1年半，它們各別被懸吊距地面高10英尺至14英尺（3公尺至4.3公尺）樹上，遠看別有異世界魔幻感。
樹屋由玻璃及木質材料建構而成，考量安全因素，房內最多容納2人。房內布置溫馨簡約，暖氣、插座一應俱全，若想有個浪漫夜晚，可利用房內特別準備的擴音喇叭、紅酒杯，讓悠美音符填滿空間，與好友、情人一邊飲酒暢談，一邊欣賞森林中的無暇星空，紓解旅途中的疲累。
且身在形態奔放、獨有異世界感的「精靈球」中，新的一天肯定美好。陽光自樹間空隙灑落，房內光影交織、氛圍寧靜而恬適；輕推玻璃窗，茂密綠景躍上眼前，林間清風徐徐吹拂，一縷縷清新氣息溢滿鼻腔。何謂人間天堂？或許大致是如此。
(中時電子報)
文章來源：THE SUN
文章來源：ECOWATCH
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