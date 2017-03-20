霸氣又貴氣！陳喬恩拿香奈兒打蟑螂

陳喬恩拿名牌鞋殺蟑螂！（圖／取自陳喬恩微博）

陳喬恩雖然看來嬌滴滴，但其實也是個女漢子。（圖／本報系資料照片）

女星陳喬恩近日才沉浸在好友安以軒結婚喜悅中，據悉她還會擔任她伴娘，但作風大喇喇地她，19日深夜卻在和蟑螂大戰！陳喬恩透露自己看到蟑螂後一「腳」把牠打死，不過凶器是高貴的香奈兒名牌鞋，讓網友都虧「死的好貴！」

陳喬恩雖然外表嬌滴滴，但私下的她卻是個女漢子，昨日半夜她無預警遇上許多女生都害怕的蟑螂，她也自嘲「有人說看到蟑螂都不會尖叫的女人，實在也是沒有女人味。」但下一秒就說自己把牠打死了，在蟑螂死前，陳喬恩還先替牠「拍遺照」，隨後搞笑把照片po上網，只是網友全聚焦「凶器」香奈兒鞋子上，直呼「姊霸氣、蟑螂死的貴氣！」

(中時電子報)