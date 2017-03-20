韓星金英光25日台北會粉絲

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韓國演藝經紀公司Wide-S Company今天表示，旗下演員金英光將於25日在台北文創立方（ATT SHOW BOX）舉行「2017 KIM YOUNGKWANG FAN MEETING IN TAIWAN」粉絲見面會。

南韓「亞洲經濟」引述經紀公司表示，台灣粉絲紛紛要求金英光訪台，令金英光盛情難卻。

經紀公司透露，為了報答台灣粉絲長期以來的支持與厚愛，金英光懷著激動喜悅的心情演練歌舞。

據報導，金英光正在拍攝MBC電視台新週一週二連續劇「守望者」，4月將加盟SBS電視台新綜藝節目「握拳汽笛船」。1060320

(中央社)