加泰隆尼亞再要求 仿蘇格蘭辦獨立公投

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西班牙加泰隆尼亞（Catalonia）的分離派政府今天再次敦促西班牙中央政府放手讓他們舉辦合法的獨立公投，就像蘇格蘭2014年獲倫敦政府同意舉辦的投票。

法新社報導，加泰隆尼亞自治政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）和副主席渾克拉斯（Oriol Junqueras）在今天發表於「國家報」（El Pais）的信函中寫道：「英國和蘇格蘭政府同意公投。」

「一切都指向蘇格蘭和英國將再次就獨立公投達成共識。」

「有共識的公投是我們加泰隆尼亞渴求的。」

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）13日要求，英國脫離歐洲聯盟（EU）的條件更明朗後，應在2019年初再辦蘇格蘭獨立公投。

位於西班牙東北部的富裕地區加泰隆尼亞人口750萬，擁有獨特的語言，其政府2010年以來即尋求舉辦獨立公投。1060320

(中央社)