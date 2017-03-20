河南農戶產出超級雞蛋 重208克

河南省郟縣的李大媽近日去雞舍收蛋時，發現一顆和拳頭一樣大小的雞蛋，拿去秤竟然有208公克，比3顆雞蛋還要重。妙的是，雞蛋敲開後，裡頭竟然還包著雞蛋。

兵馬俑在線今天報導，李大媽為了讓孫子吃得安心，就在家養了5隻雞和5隻鴨。發現超大雞蛋後，她觀察，產下雞蛋的母雞看起來也沒有異常，餵的食物和其他母雞一樣，之前下的雞蛋也都很普通。

報導說，巨型雞蛋除了個頭大，還有個特點就是皮不光，形狀也不夠圓滑，至於為什麼這麼大，李大媽也不知道。鄰居們還找來秤和尺，這顆超級雞蛋重量超過一般雞蛋的3倍，達208公克。

李大媽陸續從雞窩收了3顆大雞蛋，其中一顆直徑9公分，一顆6公分。李大媽在外地的兒子知道後，要她將雞蛋放在冰箱裡，未來打算申請金氏世界紀錄。因此有人出價人民幣100元（新台幣約450元），李大媽也不肯賣。

雞蛋放著放著，有一天李大媽發現其中一顆雞蛋破了出現縫隙，眼看不能再放了，李大媽索性敲開，結果讓眾人大吃一驚，這顆雞蛋裡面除了有一個蛋黃，竟然還有一顆雞蛋。1060320

(中央社)