李永得遭盤查 邱議瑩：警方說法很瞎

民主進步黨籍立法委員邱議瑩今天表示，她的丈夫、客委會主委李永得遭警察盤查，據她了解，這件事上警方勤務教育不足；盤查是因李永得穿夾腳拖且行色匆忙，這說法蠻「瞎」的。

李永得昨天在社群網站臉書（facebook）表示，下午要前往超商購物時，被5、6名警察包圍，被要求看證件，讓他疑惑「台北市甚麼時候變成警察國家」、「太離譜了」。

邱議瑩上午在立法院受訪表示，據大法官釋字第535號解釋，對人的臨檢須足以認定有犯罪，或對當時時空環境有危險性，才能臨檢勤務、盤查。

她說，警方昨晚說法還蠻瞎的，指李永得是穿夾腳拖、行色匆忙就攔下盤查，她昨天與李永得討論很久，到底服裝儀容有哪裡不對勁？穿個夾腳拖去超商買2瓶飲料就要被查身分證，這在台灣社會應該沒人可接受，不管對象是誰。

邱議瑩表示，警方後來說法更離譜，又說李永得與友人提購物袋去超商，其實這不是友人，而是路人：她對李永得說，還好這路人是男性不是女性，否則是在假日跟穿著夾腳拖的李永得去超商，這件事會沒完沒了，「你可能面對的不是警方的盤查，可能回家面臨到更嚴重的嚴刑拷打」。

邱議瑩表示，這件事她想就大事化小，但警方勤務教育須加強，這無關被盤查對象是不是政府官員，任何平民都不應受不公平對待。1060320

(中央社)