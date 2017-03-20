李永得指淪警察國家 北市：依法行政
客委會主委李永得昨天遭警察盤查，在臉書貼文指北市淪為警察國家，北市府發言人劉奕霆轉述台北市長柯文哲回應，保安大隊已解釋，以此為準。劉奕霆也表示，一切依法行政。
李永得昨天在台北轉運站附近便利超商購物，遭保安大隊警察盤查，並要求出示證件，李永得拒絕，並在臉書貼文「真不敢相信，我只不過要去超商買一點東西，路上碰到5、6個警察，竟然叫住我要查我證件，台北市什麼時候變成警察國家？太離譜了吧！」
保安大隊第5中隊長陳豐盛指出，昨天下午3時40分左右，隊員在台北轉運站1樓大廳巡邏，發現李永得穿著拖鞋，與友人從超商走出來，由於李一直看著員警，隊員感覺有異，才上前盤查，並要求出示證件。
陳豐盛說，李的朋友說「很沒面子，自己是公務員，不要盤查，警察做法是違憲的。」李則說「有必要這樣嗎？」2人拒絕出示證件，但2人態度良好就放行，過程不到5分鐘。
劉奕霆今天轉述柯文哲回應，表示保安大隊已解釋，以此為準。劉奕霆也說，一切是依法行政。1060320
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。