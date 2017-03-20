李永得指淪警察國家 北市：依法行政

客委會主委李永得昨天遭警察盤查，在臉書貼文指北市淪為警察國家，北市府發言人劉奕霆轉述台北市長柯文哲回應，保安大隊已解釋，以此為準。劉奕霆也表示，一切依法行政。

李永得昨天在台北轉運站附近便利超商購物，遭保安大隊警察盤查，並要求出示證件，李永得拒絕，並在臉書貼文「真不敢相信，我只不過要去超商買一點東西，路上碰到5、6個警察，竟然叫住我要查我證件，台北市什麼時候變成警察國家？太離譜了吧！」

保安大隊第5中隊長陳豐盛指出，昨天下午3時40分左右，隊員在台北轉運站1樓大廳巡邏，發現李永得穿著拖鞋，與友人從超商走出來，由於李一直看著員警，隊員感覺有異，才上前盤查，並要求出示證件。

陳豐盛說，李的朋友說「很沒面子，自己是公務員，不要盤查，警察做法是違憲的。」李則說「有必要這樣嗎？」2人拒絕出示證件，但2人態度良好就放行，過程不到5分鐘。

劉奕霆今天轉述柯文哲回應，表示保安大隊已解釋，以此為準。劉奕霆也說，一切是依法行政。1060320

(中央社)