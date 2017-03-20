好狂!國防部長馮世寬：宋仲基長的比我差一點
國防部籌拍台版《太陽的後裔》，引發各界討論，民進黨立委莊瑞雄今天在立法院外交國防委員會質詢國防部長馮世寬，莊瑞雄秀出《太陽的後裔》戲劇海報給馮世寬看，莊瑞雄開玩笑說，這個男主角（韓星宋仲基）有沒有帥，跟你年輕時候比起來怎麼樣，馮世寬則回應，「比我差一點。」
莊瑞雄問國防部知不知道《太陽的後裔》在演什麼，國防部政戰局心戰處長陳育琳表示，這事一部強調韓國軍人的士氣的戲劇，結果馬上被莊瑞雄打臉，「聽你們都在唬爛啦，這都不是在講這個，這部片是在講愛來愛去，是戀愛劇啦！」
莊瑞雄質疑，1280萬的預算能拍出什麼，人家韓國經費都花到三億，如果拍成像莒光園地誰要看，如果國防部有本事可以用1280萬讓國人感受到軍人保家衛國的威風，1280萬很划算，怕是會浪費公帑。
莊瑞雄說，演員有沒有選年輕點？不要選像我這樣老的耶，「不要讓太陽的後裔變成太陽的『後悔』喔！」
(中時)
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