埔里鬧區街頭槍擊 3嫌就逮起出長短槍
南投縣埔里鎮中山路、北環路口17日上午發生幫派街頭械鬥槍擊案，檢警連日追查，昨(19日)晚將巫姓、董姓、陳姓等3名嫌犯拘提到案，並起出改造M16步槍、MP5模型衝鋒槍及華瑟模型手槍各1把，將送刑事警察局鑑定殺傷力，3嫌訊後，今(20日)早依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。
警方調查，巫、邱2人與董、陳2人先前即因嫌隙，曾起口角衝突，17日清晨5時許，雙方在埔里鎮中山路的一家早餐店相遇，又爆發口角，兩派人馬各自返家分持槍械，在埔里街頭尋仇伺機報復。
上午7時40分許，巫、邱兩人所駕駛的白色轎車行經中山路、北環路口，發現董、陳的黑色轎車正停在一家藥局前，立即迴轉逆向擋住黑車去路，巫持M16改造步槍、邱持棍棒下車尋仇，董也從車上取出長、短槍各1把，雙方就在街頭上演全武行，鄰近即為菜市場，嚇壞買菜民眾及攤商。
董為奪下巫手中步槍，雙方拉扯扭打之際，誤扣板機射擊1發子彈，擊中地面，邱則遭陳以槍柄敲擊頭部，造成撕裂傷送醫救治。
因埔里罕見街頭發生槍擊案，檢警成立專案小組偵辦，昨晚將巫、董、陳3嫌拘提到案，並起出改造M16步槍、MP5模型衝鋒槍及華瑟模型手槍各1把，將送交刑事警察局鑑定殺傷力。
巫嫌辯稱104年底一位已過世的長輩將改造M16長槍寄放於他保管，期間從未檢視該把槍，也不知該槍功能是否正常，當時是為了嚇對方才拿出來使用，董嫌稱該2支模型槍是姪子的玩具，當時拿出也是為了嚇對方。
但警方對雙方說法存疑，將持續追查槍彈來源，並先以槍砲彈藥刀械管制條例將雙方移送法辦。
(中時)
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