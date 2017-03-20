觀光局：韓國遊客總數挑戰百萬人次
為配合美國要求，韓國將在國境部署薩德飛彈系統，引起中國大陸不滿，並造成赴韓旅遊的大陸觀光客人數驟減，估計全年將下降35%之多。上午在立法院交通委員會，民進黨籍立委鄭運鵬、時代力量黨立委洪慈庸在質詢時，都要求交通部觀光局要加強宣導，增加韓國民眾對台灣的好感，多多來台觀光旅遊。
觀光局長周永暉答詢時表示，上個月已啟動對韓國的宣傳計劃，主要是由駐首爾、仁川等地的辦事處來執行，接下還將推出優惠計劃，宣導一些優質的旅遊行程。而去年韓國來台旅客總人數約88萬餘人次，今年預估將挑戰百萬人次，成長率約為14%。
(中時)
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