網球》費德勒續寫傳奇 印地安泉賽封王
前幾年的低潮，或許讓不少人質疑「費爸」費德勒(Roger Federer)能否重返顛峰，但如今他繼澳網封王後，20日與瓦林卡(Stan Wawrinka)於印地安泉賽爭冠，以6比4、7比5直落二勝出，再度用身手向所有人證明他還能打！拿下生涯巡迴賽第90冠後，費爸世界排名也將回升到第6。
「這週就像童話故事一樣，我持續在重返顛峰！」費爸去年受傷勢影響未參賽，此次捲土重來，一路撂倒納達爾(Rafael Nadal)等強敵，最終能在這項賽事第五度封王，並以35歲又7個月的年紀，成為印地安泉賽史上「最老」的冠軍，「去年沒能參賽讓我很難過，能在這裡感覺真的很美好。」
費爸此役狀況極佳，拿手反拍打得瓦林卡難以招架，賽後他也不忘讚許費爸的表現，「對上你，我輸掉不少場艱困的比賽，但當你打進澳網冠軍戰時，我是你的忠實球迷！」贏下這座冠軍後，費爸的排名將在本周衝上第六，提前在溫網開打前，就完成重返世界前8的成就，不過他不打算就此停下腳步，豪氣的說「這只是夢想的開端！」
(中時電子報)
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