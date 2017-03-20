三總看病 也可以嗶悠遊卡付費
三軍總醫院內湖總院區、汀州路分院2院區，以後也可以用悠遊卡付掛號費、醫藥費！三總與悠遊卡公司合作後，將是台北市第一個可以使用悠遊卡的大型醫學中心。
已可使用悠遊卡付款的醫院除了北市、新北市聯合醫院外，還包括台北市關渡醫院、員林基督教醫院、鹿港基督教醫院、彰化基督教醫院、衛福部嘉南療養院、宏其婦幼醫院，林口長庚醫院則在自動繳費機開放使用悠遊卡。
悠遊卡公司董事長林向愷表示，今年是「多卡競爭元年」，悠遊卡不再是一卡獨大，但也不能與其他票券業者進行惡性價格競爭，因此應開創不侷限在交通票券市場的小額支付服務，其中，與醫院合作就是新的領域，「讓民眾從早到晚、食衣住行育樂都可以使用悠遊卡！」
林向愷表示，未來馬偕醫院、羅東博愛醫院的悠遊卡付款也即將上線，最終目標是希望與北北基桃大型醫院都有所合作。
(中時)
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