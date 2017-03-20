印尼形象政治學 下鄉視察加上社群媒體

特派員看世界專欄印尼民主學步路持續前行，政治人物不再清一色由軍事強人或政治世家當道，想要累積廣大民意，「Blusukan」（下鄉視察）和社群媒體已成為政治人物的不二法門。

「總統今天去哪裡Blusukan（下鄉視察）？」。「Blusukan」已成為印尼政治人物貼近民意及新聞的熱點，唯有如此，民眾才會真切感受到官員與民同在。

「Blusukan」一詞用在一般人日常生活中的語境上就是「到處亂走」的意思，是一種口語化的爪哇語。不過，這個詞用在政治人物上可就大不同了。

Blusukan是指大人物（政要、官員）在未事先通知各地下級單位、即興的情形下，親自到各地去視察，聽取民情，避開地方官僚做假及敷衍，還能監督官僚平日施政。即類似「微服出巡」的做法。

舉凡印尼文報紙、媒體上，經常可以看到政治人物的新聞與「Blusukan」一詞連結在一起。

這也是印尼總統佐科威的招牌風格。他從政以來，最喜歡「Blusukan」，成為他親民風格的代名詞。

佐科威曾表示，「Blusukan」的原則是聽取民情，並表示這也是監督官僚作業的方式。

佐科威2005年7月當選梭羅市長，2012年10月當選雅加達省長，任期未滿兩年即被推選為印尼國家元首。短短幾年的仕途三級跳，在印尼政治史上相當罕見。

媒體普遍認為佐科威之所以如此成功，廣受民眾愛戴，應歸功於他的「Blusukan」奏效，印尼民眾就愛這一味。

繼佐科威之後，雅加達省長鍾萬學也喜歡經常「Blusukan」。他日前赴容易淹水的東雅加達嘉丁賈拉（Jatinegara）視察，輕裝簡從，也沒有引領大批媒體採訪，而是要實際與底層民眾一對一近距離互動，聆聽他們的心聲，爭取支持及作為改善施政的參考。

此外，對於印尼政治人物而言，與「Blusukan」同樣重要的就是經營社群網站。

印尼政治人物愛用社群網站累積人氣。從印尼總統佐科威的親民影片、雅加達省長鍾萬學下鄉視察直播，社群網站已成為印尼政治人物拚人氣的新戰場。

印尼最擅長使用社群網站的政治人物首推佐科威。佐科威上任以來最讓民眾稱道的是他樸實、親民的作風，他擅長透過社群媒體與民眾互動，表達心情。

最常見的影片題材不是政經大哉問或是複雜政策，而是他在日常生活中的點滴紀錄，如同一般家庭裡的長者，分享生活中的平凡心情。

例如印尼網路上日前瘋傳一支佐科威調侃小兒子卡桑（Kaesang Pangarep）新髮型像是椰子殼的影片。影片中父子兩人親密互動，互相調侃，也讓網友見識到佐科威家居生活、為人父親慈藹的一面。

另一段造成網路瘋傳的影片中，佐科威捲起衣袖，和卡桑「壓手把」比腕力。雖然佐科威力氣不如兒子，但仍奮戰不懈，並且不忘教育兒子「強者要有極大耐性和遵守信仰」。

他日前赴茂物當地一家由幾名年輕人創業的平價理髮店理髮，藉由親身消費，鼓勵年輕人創業的影片也廣受好評。

佐科威日前上傳一支他與總統行宮羊群互動的影片至臉書。影片中，他喜迎新生小羊，認為這是神的恩賜，也代表對未來的樂觀希望。網友紛紛大讚佐科威帶來正能量。

不只佐科威，力拚連任的雅加達省長鍾萬學也善用社群媒體的力量，經常在「blusukan」時，同步直播影片上傳臉書。

他在雅加達競選總部每週舉行的與民眾對話論壇中，討論主題從政治、經濟、文化到社福等不同領域，開放雅加達民眾與他對話，交換意見，同時也會透過網路直播上傳臉書專頁，讓更多民眾參與他的競選活動。

即使面對宗教褻瀆案官司纏身，鍾萬學在出庭應訊前與在家鄉的媽媽通話，媽媽鼓勵他要堅定信仰，不要害怕。這段母子通話的影片經上傳社群媒體後，也讓許多網友按讚，表示很感動。

此外，將和鍾萬學進入雅加達省長第二輪投票的前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）也深知社群媒體的重要性。他在自己的臉書上傳參加不同族群活動的影片、照片，強調印尼建國精神「求同存異」的多元包容。1060320

(中央社)