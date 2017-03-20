為了在湖中撿回1顆球 家長遭罵太扯了
宜蘭龍潭湖最近有一對母女為了撿回1顆掉在湖中的球，母親居然只以手在湖邊拉住小妹妹的手，再由小妹妹用腳騰空於湖面撿拾。不少網友看後嚇到，直說「這家長太扯了啦」。
有網友昨晚在臉書「爆料公社」貼文及影片說，「宜蘭龍潭湖，有1顆球掉到水裡，媽媽拉著小妹妹的手，叫小妹妹用腳下去撿，萬一手滑掉下去怎麼辦？實在有夠危險」；「我要聲明一件事，我們都有說不要這樣做危險，路人經過也有說，但...恩...」。
在影片中可看到，龍潭湖畔的步道與湖面至少有半公尺的高低差，這名離譜母親就隔著湖畔的圍欄，一隻手拉著站在圍欄外的女兒，女兒只憑藉母親的手，雙腳懸空在湖面上，所幸最後用腳將湖面上的球夾起，讓人捏了一把冷汗。
「撿到在民間，失手在冥間」許多網友批評，這家長太扯啦，球有比女兒命重要嗎？萬一手滑了，小孩掉下去，是否又要怪園內沒有設置安全設備？
宜蘭縣工商旅遊處說，若有這樣情況可就近請求當地服務員協助，管理單位會以工具撈取，以免發生溺水危險。1060320
(中央社)
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