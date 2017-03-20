飛彈快艇擦碰漁船 海軍：雙方都有責任

「光華6號」飛彈快艇與漁船「北洋號」發生碰撞，海軍參謀長李宗孝今天表示，當時下大雨，且是低雲層，能見度不佳，快艇上的雷達看不到北洋號，但初步結果雙方都有責任。

娛樂漁船北洋號18日在鼻頭角北方約9浬遭飛彈快艇78艇（FACG78）碰撞，北洋號船頭嚴重受損，所幸船上20人沒受傷。

李宗孝上午在立法院外交及國防委員會答復民主進步黨籍立法委員蔡適應質詢時表示，當時下大雨，且低雲層，雷達上看到的就是一片低雲層，看不到「北洋號」，但瞭望人員目視發現，當時距離約4000碼。

他說，雙方當時都是高速，雖有採取迴避作為，還是發生擦撞，當時飛彈快艇速度約15節。1060320

(中央社)