郵局減碳 上萬輛汽機車7年內改電動
中華郵政公司今天舉行成立121週年及郵政節慶祝大會，董事長翁文祺致詞時談到中華郵政推動節能減碳部分，規劃7年內，將1萬1000多汽機車汰換成電動車。
翁文祺說，中華郵政雖是百年老店，卻是老而彌堅，精益求精，為了節能減碳，已規劃在7年內，將1萬1000多輛汽機車全部汰換成電動車，這項措施總減碳量，估計相當於建造7.5座的大安森林公園。
翁文祺說，為因應環境與市場的變遷，傳統郵件業務將逐漸轉型為物流，中華郵政將在桃園打造一座智慧物流園區，爭取跨境物流商機。
另中華郵政預計年底前，推出350座以上智慧型郵件取件箱（iBox），提供民眾24小時全天候、全年無休的郵遞服務。
而郵政儲金客戶除了已經可以利用手機轉帳或無卡提款外，中華郵政未來還將推出感應式VISA金融卡，提供客戶更方便電子支付服務。
翁文祺也提到中華郵政的郵差默默做公益，全台有1300多處郵局，1萬1000名郵差，這些綠衣天使除了送信，也主動關懷獨居老人，去年關懷人數就有5萬6000多人次，已形成一股強大的社會安定力量。
中華郵政2014年底已開辦微型保險，翁文祺說，這是為經濟弱勢族群鋪建基本的社會安全保護網，是中華郵政「溥益民生」的天職，也是企業社會責任的表現。
翁文祺自豪中華郵政去年預算達成率達到114.75%，創造了新台幣98億元的稅後盈餘，其中70億元繳國庫，對國家財政做出明顯貢獻。
翁文祺勉勵2萬6000多名員工，不但要發揮郵政固有的敬業、樂業、永業精神，更要勇於接受時代考驗，積極奮發，讓郵政越來越好，也讓社會因為有郵政而越來越好。1060320
(中央社)
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