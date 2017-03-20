春吶動物園 蛙類求偶鳴叫

台灣大部分蛙類在春、夏季繁殖，每年到了繁殖季節，蛙類會大量群聚在水域附近。（北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 106年3月20日

台灣大部分蛙類在春、夏季繁殖，隨著夜幕低垂，雄蛙們會賣力鳴叫，期望獲得雌蛙的青睞，北市動物園發言人曹先紹笑稱，遊客此時若到動物園，仿若參加另類的「春吶」音樂季。

曹先紹表示，蛙類相當害羞，也擅長偽裝，平常會安靜的躲在石縫、草根或是樹上，但只要到了繁殖季節，蛙類會大量群聚在水域附近，尤其雄蛙，會賣力鳴唱出嘹亮的求偶叫聲。

曹先紹指出，台灣原生蛙類有30多種，每種都有獨特外觀、習性與鳴叫聲，如貢德氏赤蛙，叫聲如同狗叫般「苟、苟、苟」；小雨蛙叫聲有節奏感，富合唱團美譽的「ㄎㄧˊㄎㄧˊ」；澤蛙聲音響亮、時高時低，會連續發出數十個「嘓嘓」、「嘓ㄎㄧ」；斯文豪氏赤蛙叫聲如鳥叫「啾啾」；腹斑蛙則有細碎的「嘓、嘓」叫聲，也有粗聲「嘎」。

蛙類繁殖季略有不同，但絕大部分都在回暖的春夏之交，曹先紹笑說，近期可聆聽蛙類鳴叫，此起彼落不同的聲響，仿若置身在「春吶」音樂季。1060320

(中央社)