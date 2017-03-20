NBA》充斥輪休文化？ 聯盟賽程安排備受爭議
為什麼馬龍會砲轟當今NBA充斥著輪休文化？歸根究柢之後才了解，這是聯盟賽程安排所導致而成的，以本季為例，勇士從2月28至3月12日共打了8場比賽，其中7戰在客場，遠征的旅程高達11000英里，所有球員兵疲馬困，在此情況下教頭科爾不得不調整主力球員的上場時間，甚至讓史提芬柯瑞、克雷湯普生和卓雷蒙格林同場休息，而勇士也在這波的長征之旅吞下5場敗績，這是聯盟與球迷的雙重失敗之舉。
除了勇士外，火箭也在1月7日至2月3日這段期間征戰了12415英里，佔了整季總旅程的24%，而金塊也在去年12月16日之前打了26場比賽，完成了賽季的33%，不僅如此，其他球隊也面臨過相同的情況，如去年12月的黃蜂、今年1月的雷霆以及3月的巫師。
科爾表示，「這是我自從1988年進入NBA以來(球員加上教練)碰到最糟糕的賽程安排了，有哪一支球隊能夠在13天內打8場比賽，我真是受夠了。」
其實NBA聯盟也知道這種情況，所以並沒有針對球隊讓主力球員休息而做出懲處，甚至已決定在2017-18球季讓例行賽的時間延長7-10天，並且減少球隊「背靠背」的場次，讓球員有更多休息時間。
然而聯盟對於球隊的長征客場賽程也必須要改進，黃蜂總教練克利福德認為，這種嚴苛的長征賽程很難讓球隊透過訓練來解決比賽中出現的問題，事實上在這些客場的比賽中很難有時間進行訓練，就連休息的時間都很少了，導致訓練量減少。
如何在兼顧比賽精彩以及球星的身體健康，這是聯盟當務之急，如果一昧的壓榨球隊在短時間內大量出賽的話，恐將造成嚴重損害。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。