NBA》充斥輪休文化？ 聯盟賽程安排備受爭議

勇士隊教練科爾(右)認為聯盟的賽程安排欠缺考量，許多球隊都在短時間內面臨嚴苛考驗，導致目前各隊都會讓主力球員輪流休息。(美聯社資料照)

為什麼馬龍會砲轟當今NBA充斥著輪休文化？歸根究柢之後才了解，這是聯盟賽程安排所導致而成的，以本季為例，勇士從2月28至3月12日共打了8場比賽，其中7戰在客場，遠征的旅程高達11000英里，所有球員兵疲馬困，在此情況下教頭科爾不得不調整主力球員的上場時間，甚至讓史提芬柯瑞、克雷湯普生和卓雷蒙格林同場休息，而勇士也在這波的長征之旅吞下5場敗績，這是聯盟與球迷的雙重失敗之舉。

除了勇士外，火箭也在1月7日至2月3日這段期間征戰了12415英里，佔了整季總旅程的24%，而金塊也在去年12月16日之前打了26場比賽，完成了賽季的33%，不僅如此，其他球隊也面臨過相同的情況，如去年12月的黃蜂、今年1月的雷霆以及3月的巫師。

科爾表示，「這是我自從1988年進入NBA以來(球員加上教練)碰到最糟糕的賽程安排了，有哪一支球隊能夠在13天內打8場比賽，我真是受夠了。」

其實NBA聯盟也知道這種情況，所以並沒有針對球隊讓主力球員休息而做出懲處，甚至已決定在2017-18球季讓例行賽的時間延長7-10天，並且減少球隊「背靠背」的場次，讓球員有更多休息時間。

然而聯盟對於球隊的長征客場賽程也必須要改進，黃蜂總教練克利福德認為，這種嚴苛的長征賽程很難讓球隊透過訓練來解決比賽中出現的問題，事實上在這些客場的比賽中很難有時間進行訓練，就連休息的時間都很少了，導致訓練量減少。

如何在兼顧比賽精彩以及球星的身體健康，這是聯盟當務之急，如果一昧的壓榨球隊在短時間內大量出賽的話，恐將造成嚴重損害。

(中時電子報)