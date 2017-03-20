澎湖環保局拍賣再生家具 4／15把握機會
澎湖縣環保局再生工坊修繕之再生家具訂於4月15日上午9時在馬公市烏崁里305號辦理拍賣，這次約有174件再生家具，歡迎大家把握機會，共襄盛舉。
環保局再生工坊為提升再生家具之品質，大部分家具皆是9成新之再生家具，木料亦是挑選品質較好之木心板等材料，與市售很多家具之材質為密集板不同，密集板遇水膨脹、價格亦較便宜；木工施作手法相當細膩如有些小木椅就以卡榫方式施作，不同於打釘子方式施作；衣櫃、矮櫃、鞋櫃內抽屜材料大部分為全新木心板製作；此外還有斗櫃、床組、信箱、面紙盒等計174件再生家具，再度廉價優惠給響應資源回收再利用的鄉親！
所有產品絕對物超所值，在物價上漲情況下，家裡想添購家具的鄉親，請勿錯失機會，歡迎前往馬公市烏崁里305號家具貯存室參與家具拍賣活動。
澎湖縣環保局表示，鄉親家中有添購新家具，如有可回收修繕木製類廢家具，可電洽再生工坊9228583或環保局9221778前往勘查是否可回收修繕之廢棄家具。
民眾如欲先了解本次拍賣之再生家具，歡迎週一至週五上午8時至下午16時至家具貯存室先行參觀，或於環保局網站點閱拍賣目錄。
(中時)
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